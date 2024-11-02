Число жертв наводнений в Испании может вырасти до 500

«Неофициальные источники, работающие над размещением [тел], утверждают, что скоро число жертв достигнет 500», — говорится в материале.
При этом сотрудники службы экстренной помощи подтвердили El Español, что осталось еще много мест, таких как, например, затопленные парковки, которые еще предстоит обыскать, и где может быть обнаружено еще больше погибших.
По последним данным, зарегистрировано 207 жертв, сообщил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.
«Невозможно узнать количество пропавших без вести, мне было бы неразумно называть цифру. Данные о 1 900 пропавших без вести не были подтверждены», — сказал Гранде-Марласка в эфире телеканала Cadena Ser. Его слова приводит El Español.
Накануне, 1 ноября, агентство Reuters сообщало, что число погибших во время наводнения в Испании превысило 205 человек, большинство из них — в Валенсии на востоке Испании. На фоне большого числа погибших спасательные службы были вынуждены открыть временный морг в одном из конференц-центров.
30 октября правительство Испании объявило трехдневный траур по жертвам стихии.
29 октября на Испанию обрушились ливни, из-за чего произошли наводнения. Был установлен «красный» уровень опасности в Валенсии и «оранжевый» в Андалусии. Помимо этого, власти Каталонии предупредили жителей о риске града и торнадо в окрестностях провинции Барселона. Полицейские задержали 39 человек за грабежи в затронутых стихией районах.