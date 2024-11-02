Роковой танец: После неудачного флирта ростовчанин попал в больницу и остался без золотой цепи

По словам источника «КП — Ростов-на-Дону», криминальная история случилась в середине июня прошлого года. Жаркая летняя ночь, молодежь отдыхает и разъезжает по барам и клубам. Вот и Николай вместе с подругой приехали в летнее кафе на улице Красноармейской. После стали искать веселья через дорогу — в баре на Кировском проспекте. Но, когда поняли, что там было не веселее, вернулись в первое кафе.