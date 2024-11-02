Роковой танец: После неудачного флирта ростовчанин попал в больницу и остался без золотой цепи

Вместо отдыха и веселья — сломанный нос. Ростовчанин Николай явно не так планировал провести вечер субботы. В тот день он с подругой отправился отдыхать в одно из кафе в центре донской столицы, а в итоге стал жертвой ограбления и попал в больницу. Как объяснил напавший на него человек, за чересчур наглый флирт.
Возмущенный ревнивец ворвался прямо на танцпол. Андрей КАРА.
ПОГОВОРИТЬ «ПО-МУЖСКИ».
По словам источника «КП — Ростов-на-Дону», криминальная история случилась в середине июня прошлого года. Жаркая летняя ночь, молодежь отдыхает и разъезжает по барам и клубам. Вот и Николай вместе с подругой приехали в летнее кафе на улице Красноармейской. После стали искать веселья через дорогу — в баре на Кировском проспекте. Но, когда поняли, что там было не веселее, вернулись в первое кафе.
Николай с девушкой вышли на танцпол. К ним подошла знакомая с бокалом в руке. Она вместе со своим парнем отдыхала здесь же в компании из нескольких человек. Николай якобы взял у нее из рук напиток, сделал глоток и вернул бокал.
Такой яркий жест не понравился парню девушки Семену. Он тут же подлетел к танцующим и потребовал у Николая выйти на улицу, поговорить «по-мужски». Охрана заведения среагировала быстро: возмутителя спокойствия выставили на улицу, а с ним из солидарности ушла и вся компания.
Медики расценят травмы молодого человека как легкие и средние. Алексей БУЛАТОВ.
«Я ИХ ПОСАЖУ!».
И, хотя обидчик удалился, у Николая с девушкой настроение уже было испорчено. Дело шло к двум часам ночи. Они засобирались домой. Вызвали такси, но к машине подлетел Семен. Он с силой вытащил из машины обидчика и стал бить вместе со своим знакомым.
А потом сорвал с шеи Николая одну из цепочек из белого золота с подвеской и спрятал в карман. Пострадавший потребовал вернуть ему подарок от крестного отца, но за это получил еще удар.
Девушка чудом успела затолкать в машину избитого и попросила водителя давить на газ.
— Я их посажу! — твердил всю дорогу избитый молодой человек.
Когда они приехали домой, девушка вызвала скорую помощь. Медики забрали мужчину в больницу.
Оказалось, что заплывший глаз и кровоподтеки по лицу скрывали серьезные травмы. У мужчины был сломан нос, кости глазницы и раскололись зубы.
Пострадавший обратился в полицию. Светлана МАКОВЕЕВА.
ДВА ГОДА КОЛОНИИ И ШТРАФ.
Позже девушка нападавшего приняла звонок от Николая. Он просил сообщить телефон Семена, чтобы написать заявление в полицию.
— Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору», — рассказали в прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону.
Ревнивец не стал отпираться. Но случившееся подтвердили камеры наружного наблюдения.
— Кировский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, осужденный возместил Николаю 300 тысяч рублей, из которых порядка 50 тысяч — за сорванную цепочку с подвеской, а остальное — за моральный вред.