Омичей предупредили о приближающемся штормовом ветре

Завтра в Омской области синоптики прогнозируют штормовой ветер. Как ожидается, порывы ветра будут достигать 21 метра в секунду.
Как следует из прогноза, сильные порывы ветра накроют регион уже завтра днем.
Омских водителей настоятельно рекомендуют сбавить скорость на дороге, а также не делать резких маневров, не парковать машину в местах, где на нее может что-то упасть.
Важно отметить, что если вы до сих пор не сменили летнюю резину на зимнюю, то не стоит рисковать и садиться за руль.
Пешеходам советуют не находиться на улице рядом с хлипкими конструкциями.