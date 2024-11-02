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Омичей предупредили о приближающемся штормовом ветре

Непогода настигнет регион уже завтра.

Сейчас в Олбани: +9° 8 м/с 66% 759 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Завтра в Омской области синоптики прогнозируют штормовой ветер. Как ожидается, порывы ветра будут достигать 21 метра в секунду.

Как следует из прогноза, сильные порывы ветра накроют регион уже завтра днем.

Омских водителей настоятельно рекомендуют сбавить скорость на дороге, а также не делать резких маневров, не парковать машину в местах, где на нее может что-то упасть.

Важно отметить, что если вы до сих пор не сменили летнюю резину на зимнюю, то не стоит рисковать и садиться за руль.

Пешеходам советуют не находиться на улице рядом с хлипкими конструкциями.