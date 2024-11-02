СК возбудил уголовное дело после избиения школьницы в Челябинске

В Челябинске после избиения школьницы возбуждено уголовное дело. Видео с шокирующим инцидентом разлетелось по соцсетям — на кадрах девочку ставят на колени, пинают и заставляют извиняться.
— Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Хулиганство» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.
Следователи соберут все возможные факты и улики по этому делу, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.