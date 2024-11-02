В Ташкенте вынужденно сел самолет Lufthansa

ТАШКЕНТ, 2 ноя — РИА Новости. Самолет Lufthansa, летевший в субботу утром из Мюнхена в Шанхай, вынужденно сел в Ташкенте из-за недомогания 57-летней пассажирки из Италии, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.