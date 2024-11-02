В Ташкенте вынужденно сел самолет Lufthansa

По данным пресс-службы, самолёт рейса LH-726 авиакомпании Lufthansa из Мюнхена в Шанхай 2 ноября в 8.13 (6.13 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента.
«Причиной незапланированной посадки стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров, по предварительным данным, нестабильное артериальное давление», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airports.
Сразу после посадки 57-летнюю гражданку Италии сняли с борта и отвезли в одно из медицинских учреждений Ташкента.
В 10.04 (8.04) рейс LH-726 вылетел из аэропорта «Ташкент» в Шанхай, добавили в пресс-службе.