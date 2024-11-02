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В Ташкенте вынужденно сел самолет Lufthansa

ТАШКЕНТ, 2 ноя — РИА Новости. Самолет Lufthansa, летевший в субботу утром из Мюнхена в Шанхай, вынужденно сел в Ташкенте из-за недомогания 57-летней пассажирки из Италии, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.

Источник: AP 2024

​По данным пресс-службы, самолёт рейса LH-726 авиакомпании Lufthansa из Мюнхена в Шанхай 2 ноября в 8.13 (6.13 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента.

«Причиной незапланированной посадки стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров, по предварительным данным, нестабильное артериальное давление», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airports.

Сразу после посадки 57-летнюю гражданку Италии сняли с борта и отвезли в одно из медицинских учреждений Ташкента.

В 10.04 (8.04) рейс LH-726 вылетел из аэропорта «Ташкент» в Шанхай, добавили в пресс-службе.

несчастный случай