В Тольятти задержали участника схемы «Ваш родственник попал в ДТП»

Мошенники, представившись правоохранителями, позвонили 78-летней пенсионерке и сообщили, что ее сестра стала виновницей дорожной аварии. Для того, чтобы помочь родственнице избежать наказания, «полицейские» потребовали передать курьеру свыше 300 тыс. руб., что женщина и сделала. Когда курьер уехал, пенсионерка связалась с сестрой и поняла, что ее обманули.