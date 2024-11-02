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В Тольятти задержали участника схемы «Ваш родственник попал в ДТП»

В Тольятти в отношении 19-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Он подозревается в участии в популярной мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП», сообщили сегодня в региональном ГУ МВД.

Источник: Коммерсантъ

Мошенники, представившись правоохранителями, позвонили 78-летней пенсионерке и сообщили, что ее сестра стала виновницей дорожной аварии. Для того, чтобы помочь родственнице избежать наказания, «полицейские» потребовали передать курьеру свыше 300 тыс. руб., что женщина и сделала. Когда курьер уехал, пенсионерка связалась с сестрой и поняла, что ее обманули.

Сотрудники уголовного розыска составили фоторобот курьера и ориентировали на розыск все наружные службы. Вскоре появилась информация, что к хищению причастен молодой тольяттинец, он был задержан.

Задержанный признался, что действовал по инструкции анонимного куратора, с которым познакомился в социальной сети. Деньги пенсионерки он перевел на различные расчетные счета. Сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.