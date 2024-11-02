88-летняя женщина пострадала в ДТП с автобусом в Братске

ДТП произошло вчера днём на автобусной остановке «Городская Больница N5» в Центральном районе города. Около 14:35 в районе дома N11 по улице Гагарина, водитель автобуса ПАЗ, не убедился в безопасности при посадке пассажиров и начал движение. В результате 88-летняя пассажирка упала на проезжую часть и получила травмы. Пострадавшая госпитализирована в медучреждение.