В Омске задержали подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы из Москвы

Следственный комитет по Омской области сообщил о задержании мужчины, которого подозревают в убийстве 15-летней школьницы, приехавшей в Омск из Москвы. Девочка бесследно пропала 22 июля. Её разыскивали полиция и волонтёры. В итоге спустя три дня поисков тело подростка было найдено в районе лодочной станции на ул. 3-й Островской.
Причину смерти школьницы до сих пор не называли. Как оказалось, девочка была убита. Сегодня стало известно, что силовики задержали подозреваемого в её смерти. Мужчина уже был ранее судим. На время расследования уголовного дела он будет заключён в СИЗО.
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