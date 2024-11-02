Олбани
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске задержали подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы из Москвы

Девочку искали три дня.

Источник: Om1 Омск

Следственный комитет по Омской области сообщил о задержании мужчины, которого подозревают в убийстве 15-летней школьницы, приехавшей в Омск из Москвы. Девочка бесследно пропала 22 июля. Её разыскивали полиция и волонтёры. В итоге спустя три дня поисков тело подростка было найдено в районе лодочной станции на ул. 3-й Островской.

Причину смерти школьницы до сих пор не называли. Как оказалось, девочка была убита. Сегодня стало известно, что силовики задержали подозреваемого в её смерти. Мужчина уже был ранее судим. На время расследования уголовного дела он будет заключён в СИЗО.

Главная новость по теме: «Знакомая рассказала о семье школьницы из Москвы, тело которой нашли в Иртыше».