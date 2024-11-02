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Четыре мирных жителя пострадали при атаке на Курскую область

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВСУ в Беловском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня утром на территории Беловского района в результате атак со сторону ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Трое мужчин получили легкие ранения, еще один — средней тяжести. Все они доставлены в больницу, где им оказывают всестороннюю помощь», — написал он.

несчастный случай