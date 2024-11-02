Число раненных при обстрелах ВСУ жителей Горловки увеличилось до трех

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Число раненных мирных жителей в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике увеличилось до трёх, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее он сообщал о ранении двух мирных жителей во время обстрелов города со стороны ВСУ.
«Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до трёх», — написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.