Казанская чиновница передала 15 миллионов рублей мошенникам

Через время ей позвонили вновь и сообщили, что необходимо заплатить налог, а так же предупредили, что ожидаются обыски в ее квартире и на работе. Для того, чтобы деньги не изъяли, необходимо все их опять перевести на «безопасный» счет, что она и сделала, перечислив еще 2,5 миллиона рублей.