Причиной пожара на ростовском складе фармацевтики могло стать короткое замыкание

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Как ранее сообщал «Ъ-Юг», возгорание ликвидировали утром 30 октября на площади в 200 кв. м. Прежде из здания эвакуировали весь персонал, в результате ЧС никто не пострадал.
Пожар в ростовском складе фармацевтики на ул. Портовой, 543 мог возникнуть из-за аварийной проводки.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Как ранее сообщал «Ъ-Юг», возгорание ликвидировали утром 30 октября на площади в 200 кв. м. Прежде из здания эвакуировали весь персонал, в результате ЧС никто не пострадал.