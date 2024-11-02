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Причиной пожара на ростовском складе фармацевтики могло стать короткое замыкание

Пожар в ростовском складе фармацевтики на ул. Портовой, 543 мог возникнуть из-за аварийной проводки.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», возгорание ликвидировали утром 30 октября на площади в 200 кв. м. Прежде из здания эвакуировали весь персонал, в результате ЧС никто не пострадал.

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