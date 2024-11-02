В Москве будут судить двух солдат ВСУ за преступления в Курской области

«Завершено расследование уголовного дела в отношении солдат 61 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Виталия Панченко и Ивана Дмитракова. Они обвиняются в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. “а” и “в” ч. 2 ст. 205 УК РФ)… Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 7 августа Панченко и Дмитраков в составе вооруженных формирований Украины, используя взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли госграницу РФ. Находясь на российской территории, они неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению.
Отмечается, что фигуранты, действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, силой и угрожая оружием, поместили трех россиян в кузов грузового автомобиля, после чего они были вывезены на Украину. Кроме того, Панченко наряду с другими украинскими силовиками похитил продукты питания из продовольственного магазина в курском городе Суджа.
Панченко и Дмитраков были задержаны, а затем арестованы.