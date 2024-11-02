В Москве будут судить двух солдат ВСУ за преступления в Курской области

Отмечается, что фигуранты, действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, силой и угрожая оружием, поместили трех россиян в кузов грузового автомобиля, после чего они были вывезены на Украину. Кроме того, Панченко наряду с другими украинскими силовиками похитил продукты питания из продовольственного магазина в курском городе Суджа.