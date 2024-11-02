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Начальника цеха колонии в Липецке обвинили в халатности из-за побега заключенных

Управление Следственного комитета России по Липецкой области (СКР) предъявило обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до трех месяцев ареста) еще одному сотруднику исправительной колонии № 2, откуда на прошлой неделе сбежали шесть заключенных. По данным «Ъ», речь идет о начальнике цеха центра трудовой адаптации осужденных Андрее Кузнецове.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в СКР, начальник цеха был обязан контролировать нахождение осужденных на закрепленных за ними рабочих местах, пресекать их бесконтрольное передвижение и принимать меры по недопущению побегов. По версии следствия, свои должностные обязанности он не исполнял, что позволило заключенным самовольно покидать рабочие места.

Шесть заключенных, отбывавших сроки за изнасилования и оборот наркотиков, сбежали из колонии в Липецке вечером в пятницу, 25 октября. По данным СКР, беглецы выкопали под землей тоннель, длина которого составила 40 м. К побегу они готовились три месяца. 26 октября полиция задержала пять беглецов, преодолевших по 50 км от исправительного учреждения. После задержания они признались, что хотели сбежать на родину в Узбекистан. Поиски шестого заключенного продолжаются.

После побега обвинение в халатности было предъявлено начальнику центра трудовой адаптации осужденных в местной исправительной колонии № 2 Ярославу Швецову. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

СК