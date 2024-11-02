Начальника цеха колонии в Липецке обвинили в халатности из-за побега заключенных

Шесть заключенных, отбывавших сроки за изнасилования и оборот наркотиков, сбежали из колонии в Липецке вечером в пятницу, 25 октября. По данным СКР, беглецы выкопали под землей тоннель, длина которого составила 40 м. К побегу они готовились три месяца. 26 октября полиция задержала пять беглецов, преодолевших по 50 км от исправительного учреждения. После задержания они признались, что хотели сбежать на родину в Узбекистан. Поиски шестого заключенного продолжаются.