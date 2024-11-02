Олбани
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники за сутки выманили у жителей Башкирии 19 млн рублей

Жители Башкирии продолжают отдавать миллионы рублей аферистам.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники выманили у доверчивых жителей Башкирии более 19 млн рублей всего за сутки. Такие цифры озвучили в МВД по республике.

Так, одной из жертв стал 71-летний пенсионер. Его лжесотрудница Росфинмониторинга убедила в том, что на имя уфимца оформляют кредиты. Позже с ним связался «следователь», который продолжил легенду и украл у пенсионера почти два миллиона рублей.

Аналогичный случай произошел в Белорецком районе. Там на удочку аферистов попалась 69-летняя жительница Языково, которая обогатила мошенников на миллион рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.