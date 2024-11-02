Мошенники за сутки выманили у жителей Башкирии 19 млн рублей

Мошенники выманили у доверчивых жителей Башкирии более 19 млн рублей всего за сутки. Такие цифры озвучили в МВД по республике.
Так, одной из жертв стал 71-летний пенсионер. Его лжесотрудница Росфинмониторинга убедила в том, что на имя уфимца оформляют кредиты. Позже с ним связался «следователь», который продолжил легенду и украл у пенсионера почти два миллиона рублей.
Аналогичный случай произошел в Белорецком районе. Там на удочку аферистов попалась 69-летняя жительница Языково, которая обогатила мошенников на миллион рублей.
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