Мошенники за сутки выманили у жителей Башкирии 19 млн рублей

Так, одной из жертв стал 71-летний пенсионер. Его лжесотрудница Росфинмониторинга убедила в том, что на имя уфимца оформляют кредиты. Позже с ним связался «следователь», который продолжил легенду и украл у пенсионера почти два миллиона рублей.