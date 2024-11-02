Квартира загорелась на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде

Пожарные МЧС России ликвидировали пожар в квартире в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Огонь уничтожил внутреннюю отделку и имущество квартиры на площади 10 квадратных метров. Из подъезда эвакуировано 2 человека, погибших и пострадавших нет.
25 специалистов и 5 единиц техники от МЧС России работали на месте происшествия.
Причина пожара устанавливается.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что жилой дом сгорел в селе Богоявление Семеновского района.