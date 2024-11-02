63-летняя жительница Витебска перевела мошенникам 56 тысяч, едва не отдав жилье

В Витебске 63-летняя местная жительница едва не лишилась жилья, до этого переведя мошенникам около 56 тысяч белорусских рублей. Как сообщили правоохранители, некоторое время назад в милицию обратилась 63-летняя жительница Витебска, ставшая жертвой мошенников.
Как выяснилось, в одной из соцсетей женщина увидела и заинтересовалась рекламой инвестиций. Она перешла по ссылке в Viber, где ей «предложили установить на смартфоне приложение для торгов на бирже, куда впоследствии и стала переводить деньги».
Деньги женщина по указанию неизвестных пока мошенников переводила на протяжении нескольких месяцев, сначала это были личные сбережения, потом она взяла несколько кредитов, «в том числе займ под залог жилья».
В конечном счете, общая сумма, которой завладели аферисты, составила около 56 тысяч белорусских рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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