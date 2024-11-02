63-летняя жительница Витебска перевела мошенникам 56 тысяч, едва не отдав жилье

Как выяснилось, в одной из соцсетей женщина увидела и заинтересовалась рекламой инвестиций. Она перешла по ссылке в Viber, где ей «предложили установить на смартфоне приложение для торгов на бирже, куда впоследствии и стала переводить деньги».