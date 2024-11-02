В Германии два человека погибли, попав под скоростной поезд

«По данным полиции, чтобы успеть на автобус, группа мужчин стала переходить пути (в неположенном месте — ред.). Они, видимо, не заметили поезд ICE, который мчался на станцию в направлении Франкфурта. Двое мужчин были сбиты экспрессом», — пишет Bild.
Представители экстренных почти сразу попытались оказать помощь, но оба мужчины, 19-ти и 23-х лет, погибли. Всего железнодорожные пути пытались перейти семь человек.
После происшествия движение поездов между городами Фульда и Ханау было нарушено в течение трех часов.
Поезда ICE считаются символом железных дорог ФРГ. Самый известный трагический инцидент с ними произошел 3 июня 1998 года в районе города Эшеде. Тогда из-за усталостной трещины лопнул бандаж колеса, который застрял в вертикальном положении между кресел. При прохождении поездом стрелочного механизма нижняя часть бандажа зацепила этот механизм, что спровоцировало сход поезда с рельсов и столкновение с опорой моста, который рухнул на сошедший состав. В катастрофе погибли 100 человек, еще 88 получили ранения.