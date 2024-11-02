В Германии два человека погибли, попав под скоростной поезд

Поезда ICE считаются символом железных дорог ФРГ. Самый известный трагический инцидент с ними произошел 3 июня 1998 года в районе города Эшеде. Тогда из-за усталостной трещины лопнул бандаж колеса, который застрял в вертикальном положении между кресел. При прохождении поездом стрелочного механизма нижняя часть бандажа зацепила этот механизм, что спровоцировало сход поезда с рельсов и столкновение с опорой моста, который рухнул на сошедший состав. В катастрофе погибли 100 человек, еще 88 получили ранения.