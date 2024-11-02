Жителям Балаково предъявили обвинение в убийстве женщины

По данным следователей, ночью 22 сентября у дома № 13 по улице Бульвар Роз в Балаково обвиняемые напали на женщину, чтобы похитить ее автомобиль. Они перевезли женщину в лесополосу вблизи города, где нанесли ей два удара ножом в шею. В результате она скончалась. После этого обвиняемые накрыли автомобиль теном, планируя использовать его позже. Однако преступление получило широкую огласку и следственные органы обнаружили оставленный ими транспорт и тело женщины. Семья погибшей объявляла награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках.