Жителям Балаково предъявили обвинение в убийстве женщины

По данным следователей, ночью 22 сентября у дома № 13 по улице Бульвар Роз в Балаково обвиняемые напали на женщину, чтобы похитить ее автомобиль. Они перевезли женщину в лесополосу вблизи города, где нанесли ей два удара ножом в шею. В результате она скончалась. После этого обвиняемые накрыли автомобиль теном, планируя использовать его позже. Однако преступление получило широкую огласку и следственные органы обнаружили оставленный ими транспорт и тело женщины. Семья погибшей объявляла награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках.
В пятницу, 25 октября полиция сообщила о задержании двух жителей Балаково 20 и 19 лет. На опубликованных СУСК кадрах видно, что один из них признал вину. Обвиняемые были арестованы.
«Следственными органами СК России по Саратовской области предъявлено обвинение двум местным жителям в совершении преступлений, предусмотренных пунктами “в”, “ж”, “з” части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем и похищением человека) и пунктом “в” части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего)», — говорится в сообщении СУСК России по Саратовской области.