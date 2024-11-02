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В Шелехове ограбили пенсионера. Грабитель задержан

70-летнего пенсионера ограбили в Шелехове. Грабитель задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: Freepik

Пострадавший рассказал в полиции, что во дворе дома у него похитили три тысячи рублей. Пенсионер возвращался из магазина и у подъезда столкнулся с незнакомцем. Незнакомец представился соседом и решил приобнять пожилого мужчину. В ходе объятий пенсионер почувствовал, как у него из кармана вытаскивают деньги. «Сосед» кинулся бежать, но пожилой мужчина догнал его и отобрал тысячу рублей.

Предполагаемого грабителя задержали в течение нескольких часов — им оказался 27-летний ранее судимый шелеховчанин. В полиции он вернул остальные деньги пострадавшему.

Возбуждено уголовное дело.