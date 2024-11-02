В Шелехове ограбили пенсионера. Грабитель задержан

Пострадавший рассказал в полиции, что во дворе дома у него похитили три тысячи рублей. Пенсионер возвращался из магазина и у подъезда столкнулся с незнакомцем. Незнакомец представился соседом и решил приобнять пожилого мужчину. В ходе объятий пенсионер почувствовал, как у него из кармана вытаскивают деньги. «Сосед» кинулся бежать, но пожилой мужчина догнал его и отобрал тысячу рублей.