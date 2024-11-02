В Башкирии похоронили погибшего в мае во время СВО 56-летнего военнослужащего

В Белорецком районе в последний путь проводили погибшего во время спецоперации 56-летнего Дамира Хубитдинова. Уроженец деревни Мухаметово ушел на СВО добровольцем в январе и умер в мае 2024 года. Во время боевых действий он сбил вражеский дрон из автомата и, получив ранения, отказался от госпитализации, продолжив выполнять свои обязанности.