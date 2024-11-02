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В Башкирии похоронили погибшего в мае во время СВО 56-летнего военнослужащего

Во время СВО погиб 56-летний доброволец из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе в последний путь проводили погибшего во время спецоперации 56-летнего Дамира Хубитдинова. Уроженец деревни Мухаметово ушел на СВО добровольцем в январе и умер в мае 2024 года. Во время боевых действий он сбил вражеский дрон из автомата и, получив ранения, отказался от госпитализации, продолжив выполнять свои обязанности.

Известно, что в военнослужащего осталась жена, с которой он жил бок о бок 30 лет. Близкие вспоминают о Дамире Хубитдинове как об ответственном, добром и отзывчивом человеке, готовым всегда прийти на помощь.

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта принес семье погибшего бойца соболезнования и пожелания сил пережить это горе.

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