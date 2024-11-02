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Смертельный пожар уничтожил дом многодетной семьи из Башкирии

Дом многодетной семьи сгорел в Бураевском районе, погиб хозяин.

Источник: Комсомольская правда

В Бураевском районе Башкирии произошел смертельный пожар, уничтоживший дом многодетной семьи и унесший жизнь главы семейства. Об этом сообщили в МЧС по республике.

По информации ведомства, огонь вспыхнул в бревенчатом доме в деревне Каинлыково. Пожар начался с чуланам, где любил курить хозяин дома. Его тело и было найдено после тушения огня.

Известно, что женщина с четырьмя детьми накануне уехали к родственникам и дома их не было. Теперь вдова будет временно жить у них.

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