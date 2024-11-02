В Самаре вор украл из подъездов 42 велосипеда

В Самаре поймали мужчину, который крал из подъездов двухколесный транспорт. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области. Задержанным оказался ранее судимый более 14 раз 33-летний мужчина. Он промышлял в Октябрьском, Советском, Кировском, Промышленном, Ленинском, Железнодорожном районах.