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В Самаре вор украл из подъездов 42 велосипеда

В Самаре будут судить вора, специализирующегося на кражах велосипедов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре поймали мужчину, который крал из подъездов двухколесный транспорт. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области. Задержанным оказался ранее судимый более 14 раз 33-летний мужчина. Он промышлял в Октябрьском, Советском, Кировском, Промышленном, Ленинском, Железнодорожном районах.

Как пояснили в пресс-службе регионального главка, кражи мужчина совершал на верхних этажах в общих коридорах. Похищенные велосипеды продавал. Общая сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей.

Свою вину злоумышленник признал. Уголовное дело по статье «Кража» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.