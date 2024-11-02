Пациентка, погибшая после липосакции в Петербурге, заплатила за операцию 700 тысяч рублей

Операцию по удалению жира на животе ей сделали 31 октября. На следующее утро главврач при обходе обнаружил пациентку в палате без сознания. В 10:30 у Анны остановилось сердце. Полчаса её пытались реанимировать, но безуспешно. Следователи теперь проверяют клинику. Хирурги заявили семье погибшей, что липосакция здесь ни при чём, у пациентки просто оторвался тромб.