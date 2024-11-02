Пациентка, погибшая после липосакции в Петербурге, заплатила за операцию 700 тысяч рублей

SHOT выяснил подробности трагедии. 44-летняя Анна работала контролёром качества в компании, которая производит керамику. Женщина была недовольна фигурой после вторых родов и накопила денег на липосакцию. Хирургов выбирала сама по отзывам. В итоге решилась оперироваться в «Своей клинике» на улице Матроса Железняка.
Операцию по удалению жира на животе ей сделали 31 октября. На следующее утро главврач при обходе обнаружил пациентку в палате без сознания. В 10:30 у Анны остановилось сердце. Полчаса её пытались реанимировать, но безуспешно. Следователи теперь проверяют клинику. Хирурги заявили семье погибшей, что липосакция здесь ни при чём, у пациентки просто оторвался тромб.
Год назад после липосакции в другой частной питерской клинике — «Абриелль» — тоже умерла пациентка. Тогда причиной смерти 47-летней женщины назвали отёк головного мозга.