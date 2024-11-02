Суд продлил арест бывшего замглавы Краснодарского края

Сергей Власов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В июне этого года пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщала, что господин Власов, занимая должность заместителя Губернатора Краснодарского края получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе. В августе этого года Басманный суд Москвы продлил арест бывшего вице-губернатора.