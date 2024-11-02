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Суд продлил арест бывшего замглавы Краснодарского края

Бывшему вице-губернатору Краснодарского края Сергею Власову продлили меру пресечения. Об этом пишет портал 93.ru.

Источник: Администрация Краснодарского края

1 ноября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения Сергею Власову. До какого числа фигурант продолжит находиться в СИЗО — неизвестно.

Сергей Власов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В июне этого года пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщала, что господин Власов, занимая должность заместителя Губернатора Краснодарского края получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе. В августе этого года Басманный суд Москвы продлил арест бывшего вице-губернатора.