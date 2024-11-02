В Калининграде неизвестные обстреляли автобус и трамвай

Калининградская администрация просит откликнуться очевидцев, которые могли видеть, как неизвестные обстреляли из пневматического орудия автобус на ул. Нарвской и трамвай на Ленинском проспекте.
«Вчера вечером неизвестные обстреляли из пневматики гортрансовский автобус на Нарвской и трамвай на Ленинском проспекте в районе “Европы”, — сообщили в администрации. — Самое ужасное, что за год это уже шестой случай: дважды под обстрел попадали автобусы и четырежды трамваи. Причём в транспорте в этот момент ехали люди».
Теперь на транспорте придется восстанавливать новые стекла. Одно только водительское стекло «Корсара» стоит 234 тыс рублей.
Если у вас есть информация о происшествии или запись с авторегистратора, просьба поделиться информацией с правоохранительными органами или с ГорТрансом (тел. 300−300).