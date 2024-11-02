В Калининграде неизвестные обстреляли автобус и трамвай

«Вчера вечером неизвестные обстреляли из пневматики гортрансовский автобус на Нарвской и трамвай на Ленинском проспекте в районе “Европы”, — сообщили в администрации. — Самое ужасное, что за год это уже шестой случай: дважды под обстрел попадали автобусы и четырежды трамваи. Причём в транспорте в этот момент ехали люди».