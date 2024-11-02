СМИ сообщили о почти 2 тыс. пропавших без вести в Валенсии после наводнений

Накануне, 1 ноября, агентство Reuters сообщало, что за несколько дней наводнения в Испании погибло не менее 205 человек, большинство из них — в Валенсии на востоке страны. Как указала газета El Espanol со ссылкой на неофициальные данные, число жертв может достигнуть 500.