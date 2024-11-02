СМИ сообщили о почти 2 тыс. пропавших без вести в Валенсии после наводнений

«Почти 2 тыс. человек числятся пропавшими без вести в испанском прибрежном городе Валенсия, что вызвало опасения за туристический центр Пальма-де-Майорка, в связи с чем на острове уже ввели локдаун перед аналогичным штормом», — говорится в материале.
Ожидается, что город может принять на себя следующий удар стихии. Соответствующее предупреждение распространила национальная метеорологическая служба Испании.
На фоне ситуации власти решили закрыть ряд общественных мест. Местным жителям и туристам рекомендовали не покидать дома. Отмечается, что участки главной набережной были оцеплены красной лентой, а улицы города практически опустели.
Накануне, 1 ноября, агентство Reuters сообщало, что за несколько дней наводнения в Испании погибло не менее 205 человек, большинство из них — в Валенсии на востоке страны. Как указала газета El Espanol со ссылкой на неофициальные данные, число жертв может достигнуть 500.
29 октября на Испанию обрушились ливни, которые привели к наводнениям. Был установлен «красный» уровень опасности в Валенсии и «оранжевый» в Андалусии. Власти Каталонии предупредили жителей о риске града и торнадо в окрестностях провинции Барселона. Из-за быстрого роста количества погибших правительство Испании объявило трехдневный траур.