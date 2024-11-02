В Екатеринбурге тепло пропало у рекордного числа жителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября, ФедералПресс. В Екатеринбурге произошли две аварии на теплосетях, из-за чего без тепла оказались более 25 тысяч человек в двух районах. Об этом рассказали в территориальном центре мониторинга и реагирования на ЧС Свердловской области.