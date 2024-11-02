В Екатеринбурге тепло пропало у рекордного числа жителей

«В результате повреждения магистрального трубопровода, диаметром 500 мм на улице Черепанова, 8, нарушено ТС и ГВС в 49-ти домах», — рассказали в ведомстве.
Без отопления остались более 22 тысяч человек, среди которых почти 5 тысяч — дети. Теплоснабжение не поступает в 11 детских садов, 4 школы, 2 медицинских учреждения и 1 школу искусств.
Еще одна авария произошла сегодня на теплопроводе диаметров 273 мм на улице Заводской. Без отопления осталось более 3,8 тысяч человек, проживающих в 28 домах. Тепло пропало в 2 детских садах, одной школе и 1 больнице.
На поврежденных объектах ведутся ремонтные работы.
Корреспондент «ФедералПресс» запросил комментарий в пресс-службе и диспетчерской ЕТК. Получить комментарий на момент публикации новости не удалось.
Напомним, недавно в Новоуральске прорвало два водопровода. У некоторых новоуральцев в домах остыли трубы. Тепло не появлялось в домах несколько дней.