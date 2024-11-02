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В Екатеринбурге тепло пропало у рекордного числа жителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября, ФедералПресс. В Екатеринбурге произошли две аварии на теплосетях, из-за чего без тепла оказались более 25 тысяч человек в двух районах. Об этом рассказали в территориальном центре мониторинга и реагирования на ЧС Свердловской области.

Источник: AP 2024

«В результате повреждения магистрального трубопровода, диаметром 500 мм на улице Черепанова, 8, нарушено ТС и ГВС в 49-ти домах», — рассказали в ведомстве.

Без отопления остались более 22 тысяч человек, среди которых почти 5 тысяч — дети. Теплоснабжение не поступает в 11 детских садов, 4 школы, 2 медицинских учреждения и 1 школу искусств.

Еще одна авария произошла сегодня на теплопроводе диаметров 273 мм на улице Заводской. Без отопления осталось более 3,8 тысяч человек, проживающих в 28 домах. Тепло пропало в 2 детских садах, одной школе и 1 больнице.

На поврежденных объектах ведутся ремонтные работы.

Корреспондент «ФедералПресс» запросил комментарий в пресс-службе и диспетчерской ЕТК. Получить комментарий на момент публикации новости не удалось.

Напомним, недавно в Новоуральске прорвало два водопровода. У некоторых новоуральцев в домах остыли трубы. Тепло не появлялось в домах несколько дней.

ЖКХ