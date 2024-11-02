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В Самаре 2 ноября женщина пострадала из-за хлопка бытового газа

В Самаре жительница многоквартирного дома пострадала из-за хлопка газа 2 ноября.

Источник: СК РФ по Самарской области

В субботу, 2 ноября 2024 года в доме на улице Георгия Димитрова в Кировском районе Самары произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадала 75-летняя женщина. Об этом сообщили в СК РФ по Самарской области.

— В настоящее время женщина госпитализирована в медицинское учреждения, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Организована доследственная проверка, — говорится в сообщении.

Как сообщил «КП-Самара» собственный источник, женщина была в сознании, ее вывели на своих ногах и в больницу увезли. Был хлопок без последующего горения. В результате чего выбило окна.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, выясняются все обстоятельства произошедшего.

СК