Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти прокомментировали обрушение потолка в поликлинике Волжского

Место ЧП огородили от пациентов.

Источник: Комсомольская правда

Небольшое ЧП произошло рано утром в субботу, 1 ноября, в поликлинике 2 города Волжского Волгоградской области. В холле, где находится регистратура, обрушился потолок всего в нескольких шагах от стойки, где стояли посетители. Потолочная плитка по неизвестным причинам посыпалась на пол, сообщили очевидцы ЧП.

К счастью, обошлось без серьезных последствий и пациентам медучреждения не понадобилась дополнительная помощь врачей.

— Инцидент произошел рано утром, персонал и первые посетители не пострадали, — прокомментировала администрация поликлиники № 2 Волжского.

Сегодня до конца дня пообещали все исправить, в поликлинику уже направили подрядчика. Дело еще и в том, что поликлиника только после ремонта, и потолок меняли совсем недавно. Очевидно, что работы сделаны некачественно.

— В настоящий момент территория ограждена от посетителей. Поликлиника работает в штатном режиме, — успокоили в облздраве.

несчастный случай