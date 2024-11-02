Власти прокомментировали обрушение потолка в поликлинике Волжского

Небольшое ЧП произошло рано утром в субботу, 1 ноября, в поликлинике 2 города Волжского Волгоградской области. В холле, где находится регистратура, обрушился потолок всего в нескольких шагах от стойки, где стояли посетители. Потолочная плитка по неизвестным причинам посыпалась на пол, сообщили очевидцы ЧП.
К счастью, обошлось без серьезных последствий и пациентам медучреждения не понадобилась дополнительная помощь врачей.
— Инцидент произошел рано утром, персонал и первые посетители не пострадали, — прокомментировала администрация поликлиники № 2 Волжского.
Сегодня до конца дня пообещали все исправить, в поликлинику уже направили подрядчика. Дело еще и в том, что поликлиника только после ремонта, и потолок меняли совсем недавно. Очевидно, что работы сделаны некачественно.
— В настоящий момент территория ограждена от посетителей. Поликлиника работает в штатном режиме, — успокоили в облздраве.