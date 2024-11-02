В Перми пропал знаменитый кот Барсик — первый официально работающий кот России

Барсик стал известен в 2016 году, когда одна из пермских строительных компаний пошла на креативный ход и взяла кота на работу — пушистый сотрудник вëл страницы в соцсетях и ездил по новым квартирам. Животному дали оклад в размере 33 тысяч рублей, своë рабочее место и даже личного водителя, а в документах он «расписывался» своей лапой. Позже Барсик сменил работу, стал директором магазина и кофейни, где присматривал за порядком и оказывал платные услуги (перечень на последнем фото). Иногда пушистый устраивал митинги у правительства.