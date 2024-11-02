Суд оставил в СИЗО главного кадровика Минобороны Кузнецова

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласил решение судья.
Заседание прошло в закрытом режиме. 8 октября суд первой инстанции продлил арест Кузнецова до 12 января.
Генерал обвиняется в получении взятки в виде земельного участка и дома от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна, который в рамках этого дела также находится в СИЗО. Причиной возбуждения уголовного дела стала взятка, полученная Кузнецовым при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и индивидуальным предпринимателем Мартиросяном.
По версии следствия, Кузнецов организовал заключение между ними госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн рублей. Взамен Мартиросян приобрел и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре.
На тот момент Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ и был обязан решать вопросы, связанные с размещением курсантов КВВУ. Как сообщали в правоохранительных органах, Мартиросян познакомился с Кузнецовым, когда занимал должность начальника продовольственной службы отдела материального обеспечения КВВУ.
В отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), он был арестован военным судом в середине мая. Мартиросян арестован Басманным судом Москвы, он обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). В рамках обеспечительных мер был наложен арест на все активы фигурантов дела.
Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ с 2010 по 2023 год. Этот орган занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны. Как сказано на сайте оборонного ведомства, Кузнецов был назначен на должность начальника управления кадров в мае 2023 года.