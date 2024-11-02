Суд оставил в СИЗО главного кадровика Минобороны Кузнецова

В отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), он был арестован военным судом в середине мая. Мартиросян арестован Басманным судом Москвы, он обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). В рамках обеспечительных мер был наложен арест на все активы фигурантов дела.