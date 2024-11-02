В России произошло 342 ДТП за минувшие сутки

В результате 151 ДТП, более сотни из которых произошли на пешеходных переходах и 40 вне зоны их действия, погибли девять пешеходов, еще 144 человека получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 29 детей-пешеходов.
С участием автобусов в пятницу зафиксировано 15 ДТП, в которых погибших нет, но 22 человека получили ранения. 10 происшествий с автобусами произошли по вине других участников дорожного движения, спровоцировавших ДТП. Так, в Якутии на региональной автодороге нетрезвый водитель легковой автомашины выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом, перевозившим на экскурсию из Якутска в Кысыл-Сыр восемь детей в сопровождении учителя. В ДТП погиб пассажир легковушки, два несовершеннолетних пассажира автомашины получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водителю автобуса и еще пяти его пассажирам, в том числе четырем школьникам, потребовалась медпомощь, после которой пострадавших направили на амбулаторное лечение. Виновник столкновения со школьным автобусом за последний год 22 раза привлекался к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения.
Кроме того, за прошедшие сутки с участием несовершеннолетних зарегистрировано 44 ДТП, в которых ранения получили 43 юных участника дорожного движения, в том числе 23 пассажира. Погиб один ребенок-пассажир. Так, в Пермском крае в дневное время на региональной автодороге водитель внедорожника в запрещенном месте выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим легковым автомобилем. В результате автоаварии погибла трехлетняя девочка-пассажир второй легковушки, которая находилась в детском удерживающем устройстве на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности. Виновник происшествия и его пассажир, а также два пассажира встречной автомашины госпитализированы с травмами.
«В преддверии выходных дней Госавтоинспекция призывает родителей осуществлять перевозку детей в строгом соответствии с действующими правилами безопасности. Также помните, что жизнь и здоровье юных пассажиров целиком зависят от ваших навыков, стажа вождения, самочувствия и законопослушного поведения на дороге. Обращаем внимание автомобилистов на необходимость полноценного отдыха перед предстоящими поездками в выходные и праздничные дни, особенно на дальние расстояния. Не переоценивайте свои силы и здоровье, избегайте садиться за руль в утомленном или болезненном состоянии», — заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.
В Госавтоинспекции напомнили, что отсутствие контроля за поведением и досугом детей во время школьных каникул, особенно в вечернее время, приводит к получению травм или гибели юных участников дорожного движения. Так, по предварительным сведениям, за минувший октябрь в РФ в 1507 ДТП с их участием погибли 48 детей, еще более 1620 несовершеннолетних получили ранения.
Накануне столичная Госавтоинспекция объявила, что в Москве