В России произошло 342 ДТП за минувшие сутки

С участием автобусов в пятницу зафиксировано 15 ДТП, в которых погибших нет, но 22 человека получили ранения. 10 происшествий с автобусами произошли по вине других участников дорожного движения, спровоцировавших ДТП. Так, в Якутии на региональной автодороге нетрезвый водитель легковой автомашины выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом, перевозившим на экскурсию из Якутска в Кысыл-Сыр восемь детей в сопровождении учителя. В ДТП погиб пассажир легковушки, два несовершеннолетних пассажира автомашины получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водителю автобуса и еще пяти его пассажирам, в том числе четырем школьникам, потребовалась медпомощь, после которой пострадавших направили на амбулаторное лечение. Виновник столкновения со школьным автобусом за последний год 22 раза привлекался к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения.