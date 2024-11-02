На Бали россиянин утонул после спора с друзьями

«Иностранец с российским гражданством умер в бассейне в одной из вилл в районе Переренан, Бали», — пишет издание. По его данным, 25-летний мужчина поспорил со своими друзьями, кто сможет пробыть под водой в бассейне виллы дольше всех.
Оба друга россиянина вынырнули через какое-то время. Однако третий участник спора так и остался под водой в бассейне.
«Затем (друзья погибшего — ред.) подняли тело и вытащили его на поверхность. Они попытались сделать искусственные дыхание», — отмечает портал.
Однако действия друзей погибшего, а также принятые бригадой скорой помощи меры не смогли спасти жизнь россиянина.