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На Бали россиянин утонул после спора с друзьями

СУРАБАЯ, 2 ноя — РИА Новости. Россиянин утонул на Бали после спора с друзьями о том, кто сможет нырнуть в бассейн на более длинный промежуток времени, сообщает индонезийский портал Detik.

Источник: РИА "Новости"

«Иностранец с российским гражданством умер в бассейне в одной из вилл в районе Переренан, Бали», — пишет издание. По его данным, 25-летний мужчина поспорил со своими друзьями, кто сможет пробыть под водой в бассейне виллы дольше всех.

Оба друга россиянина вынырнули через какое-то время. Однако третий участник спора так и остался под водой в бассейне.

«Затем (друзья погибшего — ред.) подняли тело и вытащили его на поверхность. Они попытались сделать искусственные дыхание», — отмечает портал.

Однако действия друзей погибшего, а также принятые бригадой скорой помощи меры не смогли спасти жизнь россиянина.

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