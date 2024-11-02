Улицу Суворова в Ростове перекрыли из-за упавшего дерева

По словам людей, инцидент произошел еще утром 2 ноября. Большое, на первый взгляд вполне здоровое, дерево упало прямо на припаркованный микроавтобус, оставив внушительную вмятину на крыше. Ветви при этом ушли еще дальше и зацепили здание.