Улицу Суворова в Ростове перекрыли из-за упавшего дерева

Улицу Суворова в Ростове-на-Дону частично перекрыли из-за рухнувшего дерева. Об этом рассказали очевидцы.
По словам людей, инцидент произошел еще утром 2 ноября. Большое, на первый взгляд вполне здоровое, дерево упало прямо на припаркованный микроавтобус, оставив внушительную вмятину на крыше. Ветви при этом ушли еще дальше и зацепили здание.
Как стало известно, дорогу перекрыли примерно «от Ворошиловского до Соколова». Предварительно, в районе происшествия видели правоохранителей. Возможно, они пробудут на месте до тех пор, пока не ликвидируют последствия стихии.
Напомним, днем глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил о 34 рухнувших деревьях. Ветер должен немного ослабеть к 22 часам вечера, но сильные порывы все равно сохранятся.