Военнослужащие спасли жизнь мужчине в Астане

Во время службы по охране общественного порядка около 19:30 часов, начальник войскового наряда рядовой Мейрам Бекболатов и патрульные Манасбек Даулетбаев и Мейірбек Акилбек заметили мужчину, который лежал без сознания и истекал кровью.
«Мы несли службу, когда заметили мужчину, потерявшего сознание. Не теряя ни секунды, мы вызвали скорую помощь и приступили к оказанию первой медицинской помощи. До прибытия врачей нам удалось остановить обильное кровотечение» — рассказал рядовой Мейрам Бекболатов.
Прибывшие медики продолжили оказание помощи и доставили пострадавшего в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.