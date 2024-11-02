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Военнослужащие спасли жизнь мужчине в Астане

Житель Астаны внезапно потерял сознание на улице и, упав, разбил голову о бордюр. Свидетелями несчастного случая стали военнослужащие столичной воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК, которые были в тот момент на службе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии МВД РК.

Источник: Нацгвардия РК

Во время службы по охране общественного порядка около 19:30 часов, начальник войскового наряда рядовой Мейрам Бекболатов и патрульные Манасбек Даулетбаев и Мейірбек Акилбек заметили мужчину, который лежал без сознания и истекал кровью.

«Мы несли службу, когда заметили мужчину, потерявшего сознание. Не теряя ни секунды, мы вызвали скорую помощь и приступили к оказанию первой медицинской помощи. До прибытия врачей нам удалось остановить обильное кровотечение» — рассказал рядовой Мейрам Бекболатов.

Прибывшие медики продолжили оказание помощи и доставили пострадавшего в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.