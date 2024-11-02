Военнослужащие спасли жизнь мужчине в Астане

Житель Астаны внезапно потерял сознание на улице и, упав, разбил голову о бордюр. Свидетелями несчастного случая стали военнослужащие столичной воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК, которые были в тот момент на службе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии МВД РК.