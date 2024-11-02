У красноярской пенсионерки потребовали 865 тысяч рублей за ремонт ноутбука

«Несмотря на то, что цена самой техники едва превышала 10 тысяч рублей, мастер за свои услуги запросил 865 тысяч рублей. В стоимость он включил чистку от грязи и пыли, замену термопасты и переустановку операционной системы. В реальности средняя стоимость составила бы не более 3 тысяч рублей. Пенсионерка растерялась… достала все свои сбережения и одолжила у сына недостающие 130 тысяч рублей», — говорится в сообщении.