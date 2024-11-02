У красноярской пенсионерки потребовали 865 тысяч рублей за ремонт ноутбука

КРАСНОЯРСК, 2 ноя — РИА Новости. Мастеру по ремонту техники из Красноярского края грозит до шести лет лишения свободы за обман пожилой женщины, с которой он за ремонт старенького ноутбука взял 865 тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным ведомства, в декабре прошлого года пенсионерка из Сосновоборска увидела в своем почтовом ящике рекламу ремонта компьютерной техники, в листовке для пенсионеров предлагались скидки. Ей как раз необходимо было отремонтировать ноутбук и системный блок, и в канун Нового года к ней пришел разговорчивый 27-летний мастер, который делал вид, что ремонтирует компьютеры 2007 и 2013 годов выпуска.
«Несмотря на то, что цена самой техники едва превышала 10 тысяч рублей, мастер за свои услуги запросил 865 тысяч рублей. В стоимость он включил чистку от грязи и пыли, замену термопасты и переустановку операционной системы. В реальности средняя стоимость составила бы не более 3 тысяч рублей. Пенсионерка растерялась… достала все свои сбережения и одолжила у сына недостающие 130 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина поняла, что ее обманули, лишь тогда, когда мастер ушел из квартиры, поскольку техника так и не заработала. Прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.