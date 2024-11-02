В уфимском Сипайлово на улице нашли труп мужчины

В уфимском микрорайоне Сипайлово обнаружили труп мужчины. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Трагедия случилась на улице Баязита Бикбая. Погибшего очевидцы нашли под окнами многоквартирного дома. Из-за чего произошел инцидент — пока неизвестно. В настоящее время в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщает республиканское отделение СК, по факту случившегося началась процессуальная проверка, в ходе не следователи намерены установить обстоятельства ЧП.
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