Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В уфимском Сипайлово на улице нашли труп мужчины

В Уфе под окнами жилого дома обнаружили мертвого мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском микрорайоне Сипайлово обнаружили труп мужчины. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Трагедия случилась на улице Баязита Бикбая. Погибшего очевидцы нашли под окнами многоквартирного дома. Из-за чего произошел инцидент — пока неизвестно. В настоящее время в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает республиканское отделение СК, по факту случившегося началась процессуальная проверка, в ходе не следователи намерены установить обстоятельства ЧП.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.