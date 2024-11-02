Вынесен приговор убийце 17-летней девушки в Воронеже

Как оказалось, мужчина страдает хроническим психическим заболеванием и в момент убийства он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. В связи с этим судом было принято решение о применении к нему мер медицинского характера — он будет направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.
Напомним, преступление было совершено в квартире в Ленинском районе Воронежа. Пара поссорилась и обвиняемый ножами, а также неизвестным тупым предметом нанес своей девушке множество ударов, от которых она скончалась. После этого убийца положил тело своей жертвы в сумку и вынес на мусорку. А сам похитил деньги с карты убитой и скрылся. Через несколько дней он был задержан и помещен под стражу, а затем в психиатрический стационар.