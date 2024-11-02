Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вынесен приговор убийце 17-летней девушки в Воронеже

В Воронеже суд признал виновным в убийстве 28-летнего уроженца Тамбовской области, который в январе этого года расправился с 17-летней девушкой и вынес ее тело на мусорку. Преступнику удалось избежать тюрьмы, поскольку экспертиза установила, что преступление он совершил в невменяемом состоянии.

Как оказалось, мужчина страдает хроническим психическим заболеванием и в момент убийства он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. В связи с этим судом было принято решение о применении к нему мер медицинского характера — он будет направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Напомним, преступление было совершено в квартире в Ленинском районе Воронежа. Пара поссорилась и обвиняемый ножами, а также неизвестным тупым предметом нанес своей девушке множество ударов, от которых она скончалась. После этого убийца положил тело своей жертвы в сумку и вынес на мусорку. А сам похитил деньги с карты убитой и скрылся. Через несколько дней он был задержан и помещен под стражу, а затем в психиатрический стационар.