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Пожилой водитель наехал на 30-летнего пешехода в Пинском районе

В Пинском районе 60-летний водитель наехал на 30-летнего пешехода.

Источник: Комсомольская правда

ДТП с наездом на пешехода произошло в Пинском районе. Как рассказали в милиции, в пятницу, это случилось 1 ноября 2024 года, около 18.45. Сообщается, что 60-летний водитель «Citroën» двигался по автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин». На 87 километре трассы машина совершила наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Пострадавший, а им оказался 30-летний мужчина, госпитализирован. В милиции подчеркнули, что он не был обозначен световозвращающими элементами.

Ранее мы писали о том, что в правительстве сказали о том, когда и насколько планируют повысить зарплаты бюджетникам (здесь про это).