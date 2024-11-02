Пожилой водитель наехал на 30-летнего пешехода в Пинском районе

ДТП с наездом на пешехода произошло в Пинском районе. Как рассказали в милиции, в пятницу, это случилось 1 ноября 2024 года, около 18.45. Сообщается, что 60-летний водитель «Citroën» двигался по автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин». На 87 километре трассы машина совершила наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Пострадавший, а им оказался 30-летний мужчина, госпитализирован. В милиции подчеркнули, что он не был обозначен световозвращающими элементами.