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Глава СК взял на контроль ситуацию с нападением собак на подростка в Сальске

В Сальске на подростка напали бродячие собаки, следователи готовятся возбудить дело.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения стаи собак на подростка в Сальске Ростовской области. Об этом стало известно сегодня, 2 ноября.

Ранее донские следователи начали процессуальную проверку по факту произошедшего. К этому моменту выяснилось, что инцидент с нападением животных произошел 31 октября вблизи железнодорожного перехода. Пострадавшего укусили за ногу.

Предварительно, похожие случай в городе происходили и раньше, «но меры к организации отлова не принимались».

— Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах, установленных при первоначальных следственных действиях. Также отчет нужно будет предоставить по завершении расследования, — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.