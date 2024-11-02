Глава СК взял на контроль ситуацию с нападением собак на подростка в Сальске

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения стаи собак на подростка в Сальске Ростовской области. Об этом стало известно сегодня, 2 ноября.
Ранее донские следователи начали процессуальную проверку по факту произошедшего. К этому моменту выяснилось, что инцидент с нападением животных произошел 31 октября вблизи железнодорожного перехода. Пострадавшего укусили за ногу.
Предварительно, похожие случай в городе происходили и раньше, «но меры к организации отлова не принимались».
— Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах, установленных при первоначальных следственных действиях. Также отчет нужно будет предоставить по завершении расследования, — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области.
Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.