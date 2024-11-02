Глава СК взял на контроль ситуацию с нападением собак на подростка в Сальске

— Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах, установленных при первоначальных следственных действиях. Также отчет нужно будет предоставить по завершении расследования, — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области.