«Хезболлах» заявила, что поразила радар комплекса ПРО «Хец» к югу от Тель-Авива

«Отряды исламского сопротивления нанесли при помощи боевых беспилотников удары по испытательному полигону “Пальмахим” к югу от Тель-Авива, — утверждается в тексте. — В результате прямого попадания поврежден один из радаров противоракетного комплекса “Хец”.