«Хезболлах» заявила, что поразила радар комплекса ПРО «Хец» к югу от Тель-Авива

«Отряды исламского сопротивления нанесли при помощи боевых беспилотников удары по испытательному полигону “Пальмахим” к югу от Тель-Авива, — утверждается в тексте. — В результате прямого попадания поврежден один из радаров противоракетного комплекса “Хец”.
Шиитские бойцы сообщили, что обстреляли высокоточным ракетным оружием базу израильской военной разведки «Глилот» в районе Рамат-ха-Шарон к северу от Тель-Авива, а также промышленную зону Звулун, где находятся военные предприятия компании Rafael.
Огонь из реактивных установок был открыт по поселениям Бар-Йохай, Бирия, Далтон, Йесуд-ха-Маала, Шааль и городу Кирьят-Шмона на севере Израиля, где сосредоточены воинские части, участвующие в наземной операции на ливанской территории.
В сводке указывается, что эти операции отряды «Хезболлах» провели «в поддержку палестинцев в секторе Газа и в защиту Ливана от израильской агрессии».