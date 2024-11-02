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«Хезболлах» заявила, что поразила радар комплекса ПРО «Хец» к югу от Тель-Авива

БЕЙРУТ, 2 ноября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты, запущенные бойцами шиитской милиции «Хезболлах», достигли стратегического объекта израильской противовоздушной и противоракетной обороны к югу от Тель-Авива. Об этом говорится в сводке военно-информационной службы шиитской организации, размещенной в Telegram-канале.

Источник: Соцсети

«Отряды исламского сопротивления нанесли при помощи боевых беспилотников удары по испытательному полигону “Пальмахим” к югу от Тель-Авива, — утверждается в тексте. — В результате прямого попадания поврежден один из радаров противоракетного комплекса “Хец”.

Шиитские бойцы сообщили, что обстреляли высокоточным ракетным оружием базу израильской военной разведки «Глилот» в районе Рамат-ха-Шарон к северу от Тель-Авива, а также промышленную зону Звулун, где находятся военные предприятия компании Rafael.

Огонь из реактивных установок был открыт по поселениям Бар-Йохай, Бирия, Далтон, Йесуд-ха-Маала, Шааль и городу Кирьят-Шмона на севере Израиля, где сосредоточены воинские части, участвующие в наземной операции на ливанской территории.

В сводке указывается, что эти операции отряды «Хезболлах» провели «в поддержку палестинцев в секторе Газа и в защиту Ливана от израильской агрессии».