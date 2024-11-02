В центре города челябинцы избили скрипача

«Есть еще один, очень важный момент, — говорит Владислав. — У меня сегодня должен был быть концерт. И вообще весь ноябрь расписан на корпоративы. Придется отменять все выступления! Куда я выйду с таким лицом? Я спросил одного полицейского, когда, по его опыту, сойдут синяки и отеки с лица? Он сказал, 2−3 недели. Сейчас раскидываю свои заказы на коллег, чтобы не подвести юбиляров и заказчиков. Потеряю много денег, я работаю частным образом, никто больничный мне не оплатит».