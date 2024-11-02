В центре города челябинцы избили скрипача

Утро своего 25-летнего юбилея челябинец Владислав Гросс, популярный скрипач, уличный музыкант, встретил в отделении полиции: накануне ночью молодому человеку сломали нос в центре города. Подробности конфликта — в материале chel.aif.ru.
«Я скрипач с вашего района!»
В одном из пабликов в соцсети Владислав опубликовал крик отчаяния. Молодой человек выложил фотографии с разбитым лицом и обратился к жителям Металлургического района областного центра: «Прошу вашего распространения!!! Я скрипач с вашего района!!! А сегодня ночью в мой день рождения меня и избили и угрожают найти на районе данные люди, вдруг есть их знакомые, пусть одумаются!!!».
В беседе с корреспондентом chel.aif.ru музыкант рассказал, что отмечал в одном из кафе на Кировке (пешеходный участок улицы Кирова в центре города — прим. ред.) свой юбилей. Была компания родственников и друзей, в основном, девушки. К утру его подруга несколько раз перекинулась словами с компанией неподалеку, точнее, с одной из дам. Слово за слово, — и уже ранним утром на улице на него налетел один из молодых людей с соседнего стола.
«Меня сбил с ног, потом второй подбежал, я даже толком не понял, что произошло, — вспоминает Гросс. — Моя знакомая побежала искать полицейский патруль, слава Богу, получилось сделать это быстро, и нас всех увезли в отделение. У меня кровь просто ручьем текла по лицу, замарала всю одежду и себе, и гостям».
После публикации поста Владиславом вторая сторона конфликта вышла на обсуждение. Один из молодых людей с именем Костик утверждает, что избитый музыкант оскорбил его жену, а еще нелицеприятно высказывался о жителях Металлургического района, обзывая их «быдлом».
Пользователи, как обычно, разделились на две группы. Первые поддерживают скрипача и пишут, что он обязательно должен наказать обидчиков. Другие утверждают, что знают семью, которая конфликтовала с этим музыкантом, как порядочную, поэтому «раз били, значит, было за что».
«Что за нелюди!!! Выздоравливай!!! С днём рождения! Вы талантище» — пишет Оксана С.
«Зло должно быть наказано, скорейшего вам выздоровления и продолжайте нести людям радость, с днём рождения», — комментирует Юлия С.
«По носопырке схлопотал, а видок, как-будто его товарняк переехал», — посмеивается Александр И.
«Это просто жесть. Даже не то, что человека избили, ведь это тоже страшно. А самое ужасное то, что пишут некоторые комментаторы с ЧМЗ. Он получил по заслугам… Мужик заступился за жену и избил, что такого. Ну, он и баба, получил — и жалуется. Але, люди. Вы ещё люди или нет ?? Нанесение телесных тяжких или лёгких — это статья. И если побои сняты и есть свидетели, это end», — резонно заявляет Данил Н.
«Причина конфликта роли не играет»
«При наличии противоправных действий (когда один человек избивает другого) роли не играет причина конфликта, — объясняет челябинский адвокат Александр Щербинин. — Не так посмотрел, не то сказал, вообще ничего не сделал — это не важно. Это причинение вреда здоровью, что является преступлением по Уголовному кодексу. Единственное, есть специальные медицинские определения последствий нанесенного вреда здоровью, легкий, средний или тяжелый вред. Назначается медицинская экспертиза, которая определяет нанесенный вред здоровью. Навскидку по фото, описаниям, предположу, что здесь легкий или средний вред здоровью. Если человек был до этого не судим, скорее всего, получит условный срок наказания».
Владислав Гросс медицинское освидетельствование прошел. Перелом носа ему официально диагностирован, о чем имеется медсправка. Молодой человек получил предписания по лечению и посещению лор-врача.
Драка — удел слабых
«Есть еще один, очень важный момент, — говорит Владислав. — У меня сегодня должен был быть концерт. И вообще весь ноябрь расписан на корпоративы. Придется отменять все выступления! Куда я выйду с таким лицом? Я спросил одного полицейского, когда, по его опыту, сойдут синяки и отеки с лица? Он сказал, 2−3 недели. Сейчас раскидываю свои заказы на коллег, чтобы не подвести юбиляров и заказчиков. Потеряю много денег, я работаю частным образом, никто больничный мне не оплатит».
«В гражданском порядке потерпевший может предъявить расходы на лечение, компенсацию морального вреда за боль, неудобства, — продолжает юрист Щербинин. — И есть такой термин “упущенная выгода”. То есть ту выгоду, которую он бы получил, если бы не были совершены противоправные действия против него, можно взыскать в гражданском иске. Если действительно есть заказы, что подтверждается договором, внесена предоплата, то все это можно перевыставить виновнику и взыскать. То есть, помимо судимости, а это пятно на всю жизнь, можно наказать и рублем».
«Я не сужу кто прав, кто виноват. Но распускать руки, как минимум, не по-людски, все можно решить словами, и обидеть и приструнить, и выйти победителем из конфликта. Драка — удел слабых», — написала в соцсети челябинка Алина Д.