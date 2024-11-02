В Финляндии из-за урагана без электричества остались почти 16 тыс. домов

Как сообщает Финский метеорологический институт, 1 ноября ветер на западе Финляндии впервые достиг ураганных показателей — в городе Раума его скорость 1 ноября вечером достигла 33,5 м/с. По данным метеоролога Туомо Бергмана, 2 ноября в Финляндию придет новый мощный циклон. Он будет двигаться примерно по тому же маршруту, что и предыдущий, и существует вероятность повторения урагана.