В Финляндии из-за урагана без электричества остались почти 16 тыс. домов

Как сообщает 2 ноября электросетевая компания Fingrid, ураган повалил две опоры ЛЭП напряжением 400 кВ в западной провинции Сатакунта, чего в истории страны еще не наблюдалось. По словам представителя Fingrid Арто Пахкина, ЛЭП опрокинулись на проходящую рядом дорогу, на их ремонт понадобится примерно неделя.
По данным электросетевых компаний страны на 14:00 мск, без электричества остаются 15 915 домохозяйств. Сбои в подаче электроэнергии зафиксированы, в частности, в регионах Варсинайс-Суоми, а также частично в провинциях Сатакунта и Похьянмаа, обширные перебои наблюдаются в Хяме.
Как сообщает Финский метеорологический институт, 1 ноября ветер на западе Финляндии впервые достиг ураганных показателей — в городе Раума его скорость 1 ноября вечером достигла 33,5 м/с. По данным метеоролога Туомо Бергмана, 2 ноября в Финляндию придет новый мощный циклон. Он будет двигаться примерно по тому же маршруту, что и предыдущий, и существует вероятность повторения урагана.