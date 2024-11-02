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Идущий на Пермь циклон «Мартина» стал причиной массовых ДТП

В лобовом столкновении сошлись две фуры.

Источник: Управление Госавтоинспекции МВД РФ по Удмуртской Республике

Появились первые последствия идущего на Пермский край мощного циклона «Мартина». Первой удар стихии утром 2 ноября приняла соседняя Удмуртия. На трассе «Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к Ижевску» произошли серьезные ДТП, одно из них — со смертельным исходом.

Как сообщили «Комсомолке» в Госавтоинспекции Удмуртии, 07:50 на 190 км автодороги «Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к Ижевск» на территории Игринского района водитель грузового автомобиля Scania, мужчина 1982 года рождения, допустил занос полуприцепа.

В результате чего произошло столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем Volvo под управлением мужчины 1984 года рождения. В результате ДТП оба водителя получили травмы, их госпитализировали.

Движение на участке трассы временно ограничили до устранения последствий ДТП.

Буквально через час, около 08:30, на 387 км этой же трассы на территории Алнашского района водитель автомобиля Volkswagen Polo, женщина 1994 года рождения, не выдержала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Datsun on-Do», под управлением девушки 1998 года рождения, и совершила с ним столкновение.

От столкновения автомобиль Datsun on-Do выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ», под управлением мужчины 1972 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Datsun on-D" и его пассажир, женщина 1976 года рождения, от полученных травм скончались.

Движение на это участке регулируется сотрудниками Госавтоинспекции.

Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

В связи с погодными условиями на федеральной трассе «Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь (М-7 “Волга”)» на северном участке от границы Пермского края до Ижевска ввели временное ограничение для движения грузовиков.