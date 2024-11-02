Идущий на Пермь циклон «Мартина» стал причиной массовых ДТП

Буквально через час, около 08:30, на 387 км этой же трассы на территории Алнашского района водитель автомобиля Volkswagen Polo, женщина 1994 года рождения, не выдержала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Datsun on-Do», под управлением девушки 1998 года рождения, и совершила с ним столкновение.