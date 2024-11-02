В Таганроге столкнулись три машины, есть пострадавший

По данным ведомства, авария случилась на улице Октябрьской. Предварительно, 35-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Lada Vesta. После этого первое авто зацепило легковушку Lada Priora и въехало в бетонный столб.