В Таганроге столкнулись три машины, есть пострадавший

В Таганроге один из водителей пострадал в ДТП с участием трех автомобилей. Это произошло рано утром 2 ноября, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария случилась на улице Октябрьской. Предварительно, 35-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Lada Vesta. После этого первое авто зацепило легковушку Lada Priora и въехало в бетонный столб.
— Пострадал мужчина, который находился за рулем Hyundai Accent. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью, — уточнили в Госавтоинспекции.
Сейчас детали и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.
Автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах. Нужно строго придерживаться ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться в дороге.