Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге столкнулись три машины, есть пострадавший

В Таганроге водитель легковушки зацепил две машины и врезался в столб.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге один из водителей пострадал в ДТП с участием трех автомобилей. Это произошло рано утром 2 ноября, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария случилась на улице Октябрьской. Предварительно, 35-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Lada Vesta. После этого первое авто зацепило легковушку Lada Priora и въехало в бетонный столб.

— Пострадал мужчина, который находился за рулем Hyundai Accent. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью, — уточнили в Госавтоинспекции.

Сейчас детали и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.

Автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах. Нужно строго придерживаться ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться в дороге.