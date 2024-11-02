В Калининграде автобус и трамвай обстреляли из пневматики

«Вчера вечером неизвестные обстреляли из пневматики гортрансовский автобус на Нарвской и трамвай на Ленинском проспекте в районе “Европы”. Самое ужасное, что за год это уже шестой случай: дважды под обстрел попадали автобусы и четырежды трамваи. Причем в транспорте в этот момент ехали люди… Плюс это еще и материальный ущерб, одно только водительское стекло “Корсара” стоит 234 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Подано заявление в полицию. В мэрии ищут свидетелей обстрела. «Если кто-то что-то видел, может быть есть запись с авторегистратора (вероятно, стрелок передвигался на машине), поделитесь информацией с нами, с правоохранительными органами», — добавили в пресс-службе.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД России, заявление есть, полиция проводит проверку. «Заявление в полицию поступило. Проводится проверка, устанавливаем все обстоятельства произошедшего», — сказали в пресс-службе.