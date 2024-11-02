В Калининграде автобус и трамвай обстреляли из пневматики

«Вчера вечером неизвестные обстреляли из пневматики гортрансовский автобус на Нарвской и трамвай на Ленинском проспекте в районе “Европы”. Самое ужасное, что за год это уже шестой случай: дважды под обстрел попадали автобусы и четырежды трамваи. Причем в транспорте в этот момент ехали люди… Плюс это еще и материальный ущерб, одно только водительское стекло “Корсара” стоит 234 тысяч рублей», — говорится в сообщении.