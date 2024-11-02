«Будем хранить твое имя с уважением»: в Башкирии простятся с 28-летним футбольным тренером

Накануне для любительского футбола Башкирии наступил черный день. Как сообщили в официальном сообществе ФК «Ишимбай», ушли из жизни двое молодых парней: экс-игрок клуба и тренер детской спортивной школы 28-летний Шерзод Муратов и 32-летний болельщик этой же команды Ирик Шарипов.
С экс-игроком ишимбайской команды Шерзодом Муратовым прощание состоялось 1 ноября, а преданного болельщика Ирика Шарипова похоронят 3 ноября. Как стало известно «КП-Уфа», смерть молодых людей — это трагическое стечение обстоятельств и не носит криминального характера. В день гибели они находились в разных местах.
СПОРТСМЕН И ТРЕНЕР.
Сообщение о скоропостижной кончине Шерзода Муратова появилось в соцсетях ФК «Ишимбай» в пятницу, 1 ноября.
— Друзья, уважаемые болельщики! К нам пришла печальная новость и мы хотели бы с вами ей поделиться! К нашему огромному сожалению, при трагических обстоятельствах скончался экс-игрок нашей команды Муратов Шерзод. Приносим соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении клуба.
28-летний Шерзод Муратов был воспитанником ДЮСШ-1 города Ишимбая. Весной 2018 года молодой человек стал работать детским футбольным тренером в спортшколе № 4 и параллельно выступал во взрослом клубе в Чемпионате Башкирии на позиции защитника. ФК «Ишимбай», за который играл Шерзод, не имеет профессионального статуса, но на игры любимой команды на стадион «Нефтяник» приходили сотни болельщиков. Поэтому без тени сомнения можно сказать, что в родном городе он был известным спортсменом.
В то время, весной 2018 года, молодому тренеру поручили работать с двумя группами мальчишек, посещающими секцию футбола. Младшие подопечные у него были малыши 7−8 лет, а старшие уже подростки, 13−14 лет.
В ФК «Ишимбай» Шерзод Муратов играл на позиции защитника.
«С ГОРЬКИМ СЕРДЦЕМ И СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ».
Известие о внезапной смерти молодого спортсмена и тренера повергла в шок жителей Ишимбая. Причем не только футбольных болельщиков. Как рассказала «КП-Уфа» родная сестра Шерзода Камила Муратова, причиной его скоропостижной кончины стал несчастный случай. Молодой человек задохнулся выхлопными газами в гараже.
— С горьким сердцем и слезами на глазах я прощаюсь с тобой. Ты всегда был светом в нашем доме, той искренней улыбкой, которая могла развеять тьму даже в самые тяжелые дни. Твоя бесконечная доброта и поддержка вдохновляли меня, и я навсегда запомню каждое мгновение, проведенное вместе, — написала в своих соцсетях Камила. — Мы будем хранить твое имя с уважением и гордостью, и пусть ни одна тень не затмит свет, который ты оставил нам.
1 ноября 2024 года, спортсмена, молодого тренера и любимца ишимбайских болельщиков похоронили.
28-летний Шерзод Муратов погиб в результате несчастного случая. Фото: соцсети.
К слову, Шерзод Муратов играл в любительской футбольной команде вместе с 23-летним Данилом Рахимкуловым, трагически погибшим этой весной. В ночь на 6 апреля в кафе «Усадьба» в него выстрелил из переделанного под боевой пистолета 36-летний Арман Галустян. Сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство, суда он дожидается в СИЗО.
«ЕГО ЛЮБИЛИ ВСЕ».
В тот же день стало известно о внезапной смерти еще одного жителя Ишимбая. 32-летний Ирик Шарипов был завсегдатаем стадиона «Нефтяник», где играл его любимый футбольный клуб. Его хорошо знали и уважали болельщики и горожане, никак не связанные со спортом.
Как рассказала «КП-Уфа» родная сестра Ирика Эльвира, точные причины смерти молодого мужчины пока неизвестны.
32-летнего Ирика Шарипова похоронят 3 ноября в родном Ишимбае.
— Мы пока сами не знаем, что произошло, ждем результаты экспертизы. Ирик был очень добрым и отзывчивым, его все любили. Спросите у любого, — сдерживая рыдания говорит Эльвира Шарипова.
К сожалению, собственной семьей Ирик Шарипов обзавестись не успел. Прощание с ним пройдет в воскресенье, 3 ноября. В соцсетях десятки ишимбайцев выразили соболезнования маме и сестре мужчины.
— Ну, что за печальные новости сегодня. Соболезную! — пишет болельщица ФК «Ишимбай».
«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным и близким молодых людей.