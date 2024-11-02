«Будем хранить твое имя с уважением»: в Башкирии простятся с 28-летним футбольным тренером

— С горьким сердцем и слезами на глазах я прощаюсь с тобой. Ты всегда был светом в нашем доме, той искренней улыбкой, которая могла развеять тьму даже в самые тяжелые дни. Твоя бесконечная доброта и поддержка вдохновляли меня, и я навсегда запомню каждое мгновение, проведенное вместе, — написала в своих соцсетях Камила. — Мы будем хранить твое имя с уважением и гордостью, и пусть ни одна тень не затмит свет, который ты оставил нам.