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Более 50 деревьев рухнули в Новочеркасске во время разгула стихии

В Новочеркасске ветер повалил десятки деревьев и оборвал провода ЛЭП.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске сильный ветер повалил более 50 деревьев, также произошло около 100 обрывов проводов ЛЭП. Об этом проинформировал глава местной администрации Юрий Лысенко.

По словам чиновника, сейчас аварийные службы устраняют последствия стихии, а энергетики восстанавливают подключение домов и улиц. Также на усиленный режим работы перевели коммунальщиков.

Последствия непогоды будут ликвидировать и на предстоящих выходных.

Напомним, ранее стало известно о падении 34 деревьев в Ростове-на-Дону. Ветер и возможность осадков в регионе сохранятся еще несколько дней.