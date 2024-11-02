Главу отдела ГУР Минобороны Украины Николая Сподара* признали террористом

«Сподар Николай Богданович*, 06.03.1965, село Народичи Житомирской области УССР», — говорится в сообщении.
Имя Сподара* известно с 2021 года. Он фигурировал в деле старшего офицера ГУР МО Украины капитана 1-го ранга Сергея Швиденко, которого приговорили в России к 6,5 годам колонии строгого режима.
По данным ФСБ, Швиденко с Украины координировал подготовку и курировал работу диверсионной группы. В 2016 году в Крыму задержали четырех ее членов: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2-го ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки. В ФСБ рассказали, что они планировали взорвать башню радиотелевизионного передающего центра, мобильную газотурбинную электростанцию, склад горюче-смазочных материалов и мачту радиоцентра Черноморского флота.
Самого Швиденко задержали в июле 2021 года. Он дал признательные показания и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник — полковник Николай Сподар*, возглавлявший оперативный отдел «Юг» ГУР МО Украины.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.