Главу отдела ГУР Минобороны Украины Николая Сподара* признали террористом

По данным ФСБ, Швиденко с Украины координировал подготовку и курировал работу диверсионной группы. В 2016 году в Крыму задержали четырех ее членов: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2-го ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки. В ФСБ рассказали, что они планировали взорвать башню радиотелевизионного передающего центра, мобильную газотурбинную электростанцию, склад горюче-смазочных материалов и мачту радиоцентра Черноморского флота.